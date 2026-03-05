Mouse: P.I. For Hire er mye mer enn bare vanlig cheddarost

HQ

Jeg har vært en beundrer av Mouse: P.I. For Hire helt siden jeg først fikk øye på spillet. Et actionorientert skytespill med noir-grafikk og en gummislange-animasjonsstil i en verden av smarttalende og velkledde gnagere. Hva er det ikke å elske? Det har vært litt av en turbulent tilbedelse likevel, ettersom spillet har blitt forsinket ved flere anledninger, inkludert senest å skyve det ut av mars og inn i april, men fordelen med disse lanseringsendringene er at hver gang vi ser mer av Mouse: P.I. For Hire, ser det ut til å se mer og mer imponerende ut.

Nå kan jeg endelig fortelle om min opplevelse av å faktisk spille dette lovende prosjektet. Jeg har hatt luksusen til å sette meg ned og jobbe meg gjennom en del av spillingen som en del av en forhåndsvisning som inkluderte en full handlingsnivå og også en smak av den større verdenen, som kan overraske deg noe med hvordan det hele er sydd sammen. Jeg kommer til oververdenen, etterforskningsstrukturering, NPC-interaksjon og alt den jazzen om et øyeblikk, som først la meg finpusse på det som startet denne forhåndsvisningen: en full gjennomspilling av Bandels Laboratory-nivået.

I spillingen ovenfor kan du se mye av det jeg opplevde i løpet av dette nivået, som til slutt kom over akkurat som jeg forventet (og håpet). Det er en actiontittel med boomer shooter-lignende elementer, der du bruker en rekke finurlige våpen for å sprenge deg forbi en samling fiender mens du bruker jevn omni-direksjonell bevegelse for å komme deg rundt. Forestill deg Doom om det hadde byttet ut grusomme demoner og et helveteslandskap med gnagerkultister som ser ut som en tegnefilm fra 1930-tallet.

Som hovedpersonen i Jack Pepper beveger du deg gjennom de lineære banene og bekjemper fiender ved hjelp av pistol, maskinpistol, hagle, knyttneveslag, dynamitt som kan kastes, og til og med terpentinsyresprøyten som bokstavelig talt smelter kjøttet av beina på dem som er uheldige nok til å bli truffet av den. Igjen, på en Doom-lignende måte, cruiser du rundt på nivåene og plukker opp ammunisjonskasser rundt omkring for å sikre at du er stappfull av ressurser, og så blir du låst fast i kampmøter der du må eliminere nærkamptrusler, avstandskjemper, til og med minibosser for å kunne komme videre.

Kampene og bevegelsene er også raske og responsive, og du kan zoome deg gjennom en bane så fort du orker, eller i stedet sette ned tempoet og jakte på hemmeligheter og andre godbiter som kan være gjemt, noen ganger til og med bak en iøynefallende og strukturelt sett mistenkelig vegg. Det er ikke snakk om store hemmeligheter, men snarere pengeskap (en av hovedvalutaene) eller tegninger som kan brukes til å låse opp våpenoppgraderinger, og noen av disse er til og med trygt oppbevart i en låst safe som du må låse opp med et minispill som minner litt om Snake.

Denne kjernespilldelen er stort sett det jeg forventet fra Mouse: P.I. For Hire å dømme etter tidligere trailere for spillet. Det fungerer virkelig godt og smidig, med tilfredsstillende kamp som vekkes til live med en mildt sagt minneverdig og karismatisk art direction. I likhet med Cuphead, et annet gummislange-animert spill, oppleves ikke nivåene som spesielt lange heller, og ett av dem krever kanskje 15-30 minutter av tiden din, avhengig av hvor mye du vil jakte på hemmeligheter og historiebiter som er spredt rundt. Men det nivåene ikke er, er ikke-lineære, i hvert fall ikke i denne ene opplevelsen. Det er en klar og tydelig sti å følge, en vei å gå fra start til slutt, og selv om det er hindringer i veien på den ruten, inkludert elektrifiserte porter som må slås av ved kilden, vil du ikke bli møtt med noen hodebry som gjør deg forvirret over hva du skal gjøre videre.

Før vi går videre til resten av den korte forhåndsvisningen, er det verdt å vite at Mouse: P.I. For Hire har innebygde visuelle og lydfiltre som lar deg forbedre hvor autentisk gummislangen i spillet føles. Du kan skru opp de visuelle filtrene slik at det blir mer kornete, få lyden til å høres ut som om den spilles av på vinyl, det er opp til deg og hvor mye av en 1930-lignende opplevelse du vil ha.

Hvem som helst, tilbake til spillingen. Når du har kommet til slutten av et nivå, blir du ikke bare transportert et annet sted for å fortsette å pløye deg gjennom actionfylte nivåer. Nei, du må tilbake til privatdetektivkontoret ditt og gå gjennom de nye bevisene du har samlet inn om denne spesifikke saken. Det betyr at du må inn i en Cuphead-lignende oververden der du kjører Jack Peppers bil rundt i en herlig og livlig top-down-verden, helt til du kommer tilbake til sentrum av byen, der du igjen blir satt i Peppers sko i førsteperson. Her kan du vandre rundt på et mer åpent nivå der du kan besøke den lokale baren og spørre NPC-er om ledetråder og informasjon, du kan gi oppdateringer til lokalpressen, oppgradere våpnene dine på et verksted, og etter det vi kunne se mens vi trasket rundt, kan du besøke en våpensmed for å kjøpe nye våpen og plukke opp ekstra saker ved å interagere med flygeblad og lignende. Denne delen av den større Mouseburg er i praksis knutepunktet der mye av det narrative hjulene smøres, om du vil, og det er også her Peppers kontor ligger og korktavlen hans er å finne.

På samme måte som Alan Wake 2s casetavle, som hjelper Saga Anderson med å løse mysteriet, er Peppers korktavle et sted hvor man kan sette sammen alle bevisene man har samlet, og begynne å finne ut hvordan det hele henger sammen. Premisset i Mouse: P.I. For Hire er å løse ulike saker om savnede personer med mange løse og overlappende ender, så det er praktisk å ha et sted der du kan samle informasjonen til en sammenhengende helhet. Det som ikke er klart ut fra det jeg har sett, er hvor mye som kreves av spilleren for å løse hver sak. Må du sette sammen bevisene for å komme frem til en konklusjon og skissere en mistenkt, eller vil spillet gjøre det på en naturlig måte når du har festet bevisene på korkplaten? Dette er uklart, men det finnes stemmestyrte dialoger med visse karakterer der du kan stille spørsmål på en forgreningsdialoglignende måte for å lære mer om den aktuelle situasjonen.

For å gjøre en lang historie kort: Mouse: P.I. For Hire ser ut til å være mer enn bare en vanlig cheddarost. Det er lag og dybde i dette spillet som du kanskje ikke hadde forventet tidligere, og til syvende og sist ser det ut til at utvikleren Fumi Games er på vei til å levere noe spesielt, morsomt og veldig minneverdig når spillet lanseres på PC og konsoller den 16. april.