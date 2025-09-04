Javier Romo: "Jeg har vært mye rausere" etter en anspent sluttspurt med Ayuso på 12. etappe av La Vuelta

HQ

La Vuelta a España har normalisert seg etter gårsdagens protester i Bilbao, som førte til at rittet ble stoppet. I den langt mindre befolkede landsbyen Los Corrales de Buelna, i Cantabria, nord i Spania, var det mange tilhengere med palestinske flagg ved målstreken, men de forårsaket ingen hendelser, og i stedet var fokuset på duellen mellom Juan Ayuso (UAE Emirates, fortsatt) og Javier Romo (Movistar), som endte med seier til Ayuso, den andre etappeseieren så langt i rittet.

Begge spanjolene klarte å komme seg løs fra hovedfeltet, men da Brieuc Rolland kom nærmere, hjalp rytterne hverandre med å holde avstanden til franskmannen og resten av feltet, som til slutt endte på 15 sekunder. Men til slutt var det bare én som kunne vinne. I den avsluttende spurten spurtet Ayuso, som nøt godt av Romos drafting i det øyeblikket de nådde de siste meterne, og overmannet klart Romo, som ble sett slå i styret i frustrasjon.

Romo var fortsatt synlig opprørt da han snakket med journalistene etter løpet, og ba til og med om unnskyldning for gesten. "Jeg må be om unnskyldning for at jeg traff styret, men noen ganger er det frustrerende, her om dagen ble jeg nummer tre, i dag nummer to, men Juan har vært sterkere, kanskje litt smartere, og tok seieren" (via RTVE).

På spørsmål om samarbeidet med Ayuso sa han at han føler "Jeg har vært mye mer sjenerøs enn ham, på slutten ville han nesten ikke at jeg skulle overta, men til slutt klarer alle løpet som de velger. Jeg er stolt av meg selv, jeg kjørte for å vinne, han vant meg på målstreken, og vi vil fortsette å prøve", og berømmer også teamets arbeid.

Ayuso gratulerte Romo i intervjuet sitt, og innrømmet at han "måtte spille kortene sine", og angret på at han satte ham under press, og at han ble bedt av laget om å gjøre det. "Jeg liker normalt ikke å spille slik, men det var det de fortalte meg fra bilen, og noen ganger må du spille smart".