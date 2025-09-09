Protester mot Israel avbryter Vuelta a España nok en gang, men med en vinner denne gangen

HQ

La Vuelta a España Vueltaen ble gjenopptatt i ettermiddag med 16. etappe i Galicia, og som forventet avtok ikke protestene mot Israel, til tross for at laget Israel Premier Tech hadde fjernet landets navn fra rytternes trøyer. Tvert imot: Som det skjedde i Bilbao i forrige uke, måtte slutten av etappen nøytraliseres, og i stedet tok de tidene på 8 km-merket.

I motsetning til det andre tilfellet, som ikke hadde noen etappevinner, tillot de at den første rytteren som krysset den improviserte mållinjen vant etappen. Den colombianske Ineos-rytteren Egan Bernal slo hjemmefavoritten Mikel Landa i det siste bruddet og tok den bitre seieren.

Tusenvis av demonstranter forstyrret den normale utviklingen av rittet, ikke bare i målområdet, men også i mellom, og sperret veien fullstendig med en tømmerstokk. Rytterne fikk beskjeden med bare 15 km til målstreken.

En av rytterne, Javier Romo fra Movistar Team, som ble nummer to på 12. etappe forrige torsdag, måtte bryte på grunn av smerter etter et fall på søndag forårsaket av en demonstrant.

Etappen hadde ingen endringer i sammendraget: Jonas Vingegaard fra Team Visma leder, Joao Almeida fra UAE Emirates er 48 sekunder bak, og på tredjeplass ligger Tom Pidcock, 2:38 minutter bak.