MultiVersus er snart tilbake

MultiVersus var en stor suksess da den åpne betaversjonen ble tilgjengelig i 2022, så millioner av spillere ble sjokkert da Player First Games plutselig kunngjorde at spillet skulle legges ned forrige juni. Utviklerne måtte stenge serverne for å implementere endringer basert på tilbakemeldinger og ferdigstille selve spillet før lanseringen "tidlig i 2024". Med tanke på at vi nå er i mars var det ikke overraskende at Steam-oppdateringer indikerte at nyheter var like rundt hjørnet. Nå har vi fått bekreftelsen.

Etter ikke å ha lagt ut en eneste ting siden 22. juni har MultiVersus' X-konto våknet med denne ertende meldingen:

Hva vil du se og høre når denne "mikrofontesten" er over?