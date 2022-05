MultiVersus lar oss slå og sparke i alle retninger med våre favorittkarakterer fra Warner Bros.

HQ

Fightingspillsjangeren må sies å være blant de mest krevende. Selv om spilleren må være presis med utføringen av kombinasjonsangrep og bevegelsene, må utviklerne samtidig kunne tilby en balansert opplevelse, uansett hvilken karakter du velger fra et bredt rollegalleri. Det er derfor jeg har stor respekt når et studio som Player First Games legger opp til å tilby et mildt sagt gigantisk Warner Bros.-basert rollegalleri i det kommende MultiVersus, men én ting kan jeg slå fast akkurat nå: det er virkelig, virkelig moro. Selv om du ikke bør ta det for seriøst.

La oss bare ta et skritt tilbake og slå fast at MultiVersus er et Smash Bros.-inspirert fightingspill, eller en brawler om du vil, hvor opptil fire spillere kjemper og hvor målet er å hive hverandre utenfor arenaen. Det er Warner Bros. som står bak, og derfor er det et mildt sagt imponerende og variert utvalg av karakterer her. Vi har Arya Stark som representerer Game of Thrones med den trofaste Needle i hendene. DC bringer oss Superman, Wonder Woman, Batman og Harley Quinn. Cartoon Network har med Shaggy og Velma fra Scooby Doo, samt Tom & Jerry, Jake og Finn fra Eventyrtid og Garnet og Steven fra Steven's Universe. Looney Tunes sender ut Snurre Sprett og Taz den tasmanske djevelen. Til slutt er det faktisk også en original karakter i form av Reindog, som er en slags hybrid mellom hund og hjort.

Med en så variert samling av karakterer er det vanskelig å forestille seg hvordan spillet er balansert før man sitter med kontrollen i hånden selv. For eksempel hadde jeg mine tvil om Shaggy og Velma, karakterer som ikke kan sies å være direkte aggressive i sitt originale univers (du kan til og med kalle dem feige), men all tvil fordufter med en gang introduksjonen begynner. Her lærer du karakterenes grunnleggende bevegelsesmønster, som er omtrent det samme for samtlige av dem: et standardangrep og et spesielt som kan modifiseres og brukes til å bryte fiendens forsvar. I tillegg er det et R-angrep som flytter på motstanderen, men som ikke gjør så mye skade, og til slutt er det et angrep dedikert til kombinasjoner med en lagkamerat.

Det er sistnevnte mekanikk som fanget min oppmerksomhet mest, da den gjør at man nok heller lener seg mer direkte inn i en mer samarbeidende strategi, og dropper den mer individuelle tilnærmingen som ofte gjelder i andre spill i sjangeren. Det er faktisk ganske nyskapende, men dessverre var det ikke noe jeg fikk prøvd skikkelig i løpet av min tid med spillet, siden jeg ble satt på lag med tilfeldige spillere online. Uten presis kommunikasjon var det ikke store muligheter til å utføre slike komboangrep sammen, og dermed endte vi med å kjempe mer individuelt. Kanskje Player First burde legge til en slags gest som lar deg signalisere dette for lagspilleren din?

Et annet aspekt som er verdt å fremheve er at jo bedre du blir med en karakter og vinner kamper med den, jo sterkere blir den. Dette er mulig takket være et progresjonssystem som lar deg låse opp evner som du kan utstyre karakterene med. Det er også passive evner. Steven Universe kan for eksempel utstyres med en oppgradering som gjør fiendens skadeteller høyere hvis de faller fra en plattform eller treffer en vegg. Andre evner baserer seg mer på lagets defensive nivå, og hvis begge medlemmene er utstyrt med samme evne, låser du opp en ekstra passiv som ikke fungerer individuelt i det hele tatt. Du kan også låse opp skins.

Siden det er gratis å spille er det naturligvis mye av innholdet vi ennå ikke har sett. Inntil videre er det kun fire baner, som dog er veldig forskjellige. Vi snakker Batcave, Adventure Time's Tree Fort, Scooby Doo's Haunted House og Wonder Womans Themyscira. Det er også forskjellige varianter av hver av disse.

MultiVersus er fortsatt flere måneder fra en endelig lansering, men allerede nå er det et uforglemmelig kaos. Nei, det er ikke Super Smash Bros. Ultimate, men det har sine egne unike mekanikker. Det vil også være tilgjengelig på flere plattformer, og siden det både er crossplay og crossprogression er det også langt mer tilgjengelig enn spillet det henter inspirasjonen fra. Viktigst av alt er det skikkelig moro, og vi gleder oss mye til dette.

