Forrige onsdag bekreftet Player First Games at Jokeren vil være en del av MultiVersus når spillet lanseres 28. mai, men utviklerne ønsket å spare faktisk gameplay av den ikoniske DC-skurken til i dag.

Mark Hamills The Joker slår seg sammen med Harley Quinn mens han gjør skikkelig skade med alle slags våpen i sin første gameplay-trailer. Vi får også se noen av hans forskjellige skins for å fremheve ting du kan få hvis du er villig til å betale for det i dette gratisspillet om to uker.