Nå kan du begynne å laste ned Final Fantasy VII: Rebirth på PS5!

I natt (00:00 CET) blir Final Fantasy VII: Rebirth tilgjengelig for alle spillere som har kjøpt Square Enix' spill via PS Store. PlayStation Store-siden indikerer at det er litt over 10 timer igjen før vi kan fortsette eventyret til Cloud, Tifa, Barret, Aeris og Red XIII etter hendelsene i FFVII: Remake, i det vi allerede nå anser som en av kandidatene til årets spill i 2024.

Dessuten er det allerede mulig å forhåndslaste ned spillet hvis du har kjøpt det, og nedlastingsstørrelsen er på rundt 145,7 GB SSD-minne på PS5, noe som absolutt gjenspeiler bredden i denne oppfølgeren som er eksklusiv for Sonys nåværende generasjon.

For å forhåndslaste FFVII Rebirth er det bare å gå til PlayStation Store fra din PS5 og velge nedlastingsalternativet. Alternativt kan du gå til Store fra en nettleser og angi at spillet skal lastes ned hvis PS5-en er i hvilemodus, eller neste gang den slås på.

Klar til å fortsette reisen inn i det ukjente?