Nå kan du skrive ut og bygge din egen Astro Bot

HQ

Hvis du har spilt Astro Bot og gjerne vil ta med deg PlayStation-maskoten fra TV-en til skrivebordet eller en annen stolt plass, kan du gjøre det nå. PlayStation har nemlig lansert en ny versjon av figuren som kan skrives ut og bygges.

Som TheGamer har oppdaget, er PlayStation-innlegget på japansk, men instruksjonene er ganske enkle å forstå når du skal sette sammen din egen lille robot. Du kan også bygge en av Pipo Monkeys fra Ape Escape som du finner etter å ha slått den første sjefen i Astro Bot.

Selv om 2024 var året for Astro Bot, med spillet som vant en enorm mengde priser, viser dette at den lille roboten som kunne fortsatt får den oppmerksomheten han fortjener i 2025. Vi må imidlertid vente og se hva fremtiden bringer for denne store Sony-suksessen.

Astro Bot er tilgjengelig nå på PS5.