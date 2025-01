Astro Bot tok hjem flest Game of the Year-priser fra media i 2024

HQ

Selv om Astro Bots Game of the Year-seier på 2024 The Game Awards kan ha sjokkert utvikleren Team Asobi en smule, er spillets suksess ved den store prisutdelingen bare en del av den generelle suksessen som det har oppnådd siden det kom i september.

Dette har blitt bevist av Top Game in 2024 awards tracker, som for øyeblikket viser at Astro Bot er det mest prisbelønte spillet i 2024 av medier over hele verden. Plattformspillet har i skrivende stund fått 104 GOTY-priser og en gjennomsnittlig poengsum på 9,4 i anmeldelser, noe som er nok til å se det langt foran sin nærmeste konkurrent Final Fantasy VII: Rebirth.

Den pågående trackeren anser for øyeblikket FFVII: Rebirth som å ha landet 37 GOTY-priser med en gjennomsnittlig vurderingsscore på 9,2 også. Dette betyr at den har nesten en tredjedel av GOTY-prisene til Astro Bot for øyeblikket, og dette er også samtidig som den har en veldig klar ledelse over sine nærmeste konkurrenter på Balatro (28 priser) og Metaphor: ReFantazio (25 priser).

Med BAFTA Games Awards på trappene til våren, får vi se om Astro Bot kan fortsette sin dominans, noe jeg støttet i min personlige GOTY-pris for 2024.