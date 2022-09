Når avsløres de store nyhetene i september?

HQ

Vi har akkurat fått roet litt ned etter den nyhetsfylte Gamescom-messen som var i august, men det blir ikke en lang pustepause på oss. Det venter nemlig en god del spennende ting denne måneden også, så da tenkte jeg det kunne vært greit med en oversikt over hvilke tider du bør merke deg, samt noen spekulasjoner.

Moroa starter allerede på tirsdag, for her er alt vi vet kommer til å skje denne måneden.

Cyberpunk 2077s Night City Wire-sending klokken 17 den 6. september

CD Projekt Red skal endelig ha en av spesialsendingene sine igjen, og denne gangen loves vi mer informasjon om fremtidsplanene for Cyberpunk 2077 og mer Cyberpunk: Edgerunners-informasjon.

Disney & Marvel Games Showcase klokken 22 den 9. september

Alt gigantselskapet har sagt er at vi skal få se mer av både Disney Dreamlight Valley, Marvel's Midnight Suns og fremtiden til Lego Star Wars: The Skywalker Saga, samt den første traileren for Uncharted-skaperen Amy Hennig sitt mystiske Marvel-spill . Når de på toppen av dette lover et par overraskelser også skal vi ikke glemme at Star Wars Jedi: Survivor kommer tidlig neste år, Avatar: Frontiers of Pandora kanskje vil varme opp til Ubisofts sending dagen etter og at det går rykter om både et Black Panther-spill og mer, så det er mye kult som vil og kan vises denne kvelden.

Ubisoft Forward klokken 21 den 10. september

Som vanlig har ikke Ubisoft klart å holde på hemmeligheter, så selskapet har allerede måtte bekrefte at Assassin's Creed Mirage vil dukke opp i sendingen. Utenom det har vi bare fått vite at det venter "oppdatering og nyheter om kommende spill og prosjekter fra Ubisofts studioer over hele verden". Med tanke på at fremtiden byr på blant annet Assassin's Creed Infinity, Avatar: Frontiers of Pandora, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Project Q, Beyond Good & Evil 2, Splinter Cell Remake og The Division-skaperne sitt Star Wars er det en god del Ubisoft kan skape overskrifter med om de vil.

Call of Duty Next på foreløpig ubestemt tidspunkt den 15. september

At Activision har egne streamer for Call of Duty hvert år er ikke noe nytt, men i disse dager er det såpass mange prosjekter i krigføringsuniverset at årets utgave vil inneholde en rekke spill. Vi vet med sikkerhet at Call of Duty: Modern Warfare II sin multiplayer skal få hovedfokuset før betaen dagen etter, men det blir også en skikkelig avduking av Call of Duty: Warzone 2 og Call of Duty: Warzone Mobile. Dette gjør det bare ekstra interessant at selskapet lover et par overraskelser i tillegg. Hva kan de være?

Tokyo Game Show fra den 15. - 18. september

Den japanske messen har ikke bydd på like mange store nyheter de siste årene som den bruke, men når årets utgave vil la folk teste PlayStation VR2 for første gang og Castlevania- og Metal Gear Solid-utgiverne i Konami lover store nyheter om en elsket spillserie virker det som om TGS 2022 kan bli meget underholdende.

Deretter kan vi gå over til rykter og spekulasjoner.

Nintendo Direct den 13. eller 14. september

Selv om Nintendo-fansen kan glede seg til både Splatoon 3, Return to Monkey Island, Mario + Rabbids: Sparks of Hope og Pokémon Scarlet/Violet de neste to månedene stopper ikke det dem fra å stadig mase om en ny Direct-sending. Særlig siden ryktene om Metroid Prime Remastered og Switch-utgaver av The Legend of Zelda: The Wind Waker og The Legend of Zelda: Twilight Princess har tatt fullstendig fyr igjen. Derfor er det ganske spennende at pålitelige Jeff Grubb hevder en ny Direct-sending er planlagt for den 13. eller 14. september, og beskjed om at denne vil gi oss mye Zelda, It Takes Two til Switch og mer.

PlayStation State of Play

Nintendo-fansen er ikke de eneste som er kravstore, så selv om The Last of Us: Part I nylig kom ut har snakket om en ny State of Play-sending fra PlayStation gått i lang tid. Ikke spesielt rart siden Sony de siste par årene har likt å ha en stor sending på våren og en annen på høsten. Hovedgrunnen til at de fleste teorier går ut på at vi får en ny denne måneden er selvsagt at God of War: Ragnarök lanseres den 9. november, og utenom at GameInformer har gitt og vil gi oss mer informasjon om det ekstremt etterlengtede spillet de neste ukene ville det vært rart å ikke få en skikkelig gameplaypresentasjon av det før vi begynner å telle uker i stedet for måneder. Deretter er det jo nesten bare Forspoken vi vet noe særlig om av neste års eksklusiver, så med både Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII: Rebirth, Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us-multiplayeren, Pragmata og PlayStation VR2 like rundt hjørnet må vi få vite mer om 2023s storspill før eller siden.