Betaene til og selvsagt lanseringen av de årlige Call of Duty-spillene er et høydepunkt for mange, så spørsmålet i overskriften er ganske vanlig. Heldigvis har Treyarch vært raskt ute med å gi oss svar denne gangen.

Sammen med dagens multiplayer-avduking og mine inntrykk har studioet nemlig også annonsert at betaoppsettet for Call of Duty: Black Ops Cold War ser slik ut:



Den 8. - 9. oktober for alle som forhåndsbestiller spillet digitalt på PS4.



Den 10. -12. oktober for alle på PS4.



Den 15. - 16. oktober for alle som forhåndsbestiller digitalt på PC og Xbox One, samt alle på PS4.



Den 17. - 19. oktober for alle på både PC, PS4 og Xbox One.