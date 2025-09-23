Natus Vincere kronet til StarSeries 19-mestere

HQ

Den siste helgen var en massiv en for Counter-Strike 2 fans da det ikke var en, men to store begivenheter som skjedde. Som vi fortalte deg om i går, ble Fissure Playground #2 -turneringen avsluttet og kronet en mester i Serbia, alt mens i Ungarn ble en annen seierherre kronet på StarLadder StarSeries 19 -arrangementet.

Etter en konkurransedyktig handlingsløp kom Natus Vincere ut på topp og løftet pokalen ved å overvinne Ninjas in Pyjamas i den store finalen. Dette resultatet har sett det ukrainske laget også på vei hjem med $ 200,000 XNUMX i premiepenger.

Nå som dette er overstått, får vi se NAVI på ESL Pro League: Season 22 i Sverige senere denne uken, der de kanskje kolliderer med Furia, den andre vinneren fra helgen.