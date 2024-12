Natus Vincere kunngjør gjenoppbygd Valorant vaktliste

HQ

Natus Vincere har bestemt seg for å avsløre og kunngjøre skifer av spillere som vil utgjøre sin Valorant Champions Tour -tropp for sesongen 2025. Den ukrainske esportsorganisasjonen har tappet lokalt talent, samt flere europeiske og til og med kanadiske spillere for å utgjøre et mangfoldig lag som vil debutere på Kickoff Tournament i Berlin i midten av januar.

Når det gjelder hvem som utgjør Natus Vinceres Valorant -lag, ser vaktlisten ut som følger :



Kyrylo "ANGE1" Karasov



Emirhan "hiro" Kat



Uğur "Ruxic" Güç



GianFranco "koalanoob" Potestio



Andrei "Shao" Kiprskii



Vincent "Happy" Schopenhauer (trener)



Mykhailo "m1ke" Palamar (manager)



Denne spillerstallen har et par tilbakevendende stjerner, ettersom både ANGE1 og Shao er rester fra 2024-laget, mens hiro, Ruxic og koalanoob er de nye tilskuddene fra henholdsvis Fnatic, Fire Flux Esports og M80.

Du kan se tidsplanen for VCT-sesongen 2025 her.