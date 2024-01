Naughty Dog ser ut til å lage en ny franchise

HQ

Jobbannonser og LinkedIn-profiler har i årenes løp blitt gullgruver for ny informasjon om kommende videospill, og Naughty Dog-utvikleren Colin Lorimer (illuminator og story artist) byr på det første spennende eksemplet i 2024.

Lorimer skriver på LinkedIn-profilen sin at han "for tiden hjelper til med utviklingen av Naughty Dogs nyeste IP" som er et "uannonsert prosjekt". Det er verdt å nevne at han også jobbet på det nå kansellerte The Last of Us Multiplayer etter å ha startet hos studioet i 2021, så fokuset har nok blitt rettet mot dette helt nye spillet, The Last of Us: Part II-oppfølgeren eller et tredje spill Naughty Dog lager i disse dager.

Dette skjer altså omtrent tre år etter at en konsepttegner fikk det til å virke som om Naughty Dog lager et Fantasy-spill, så vi får se om Naughty Dog nærmer seg en offisiell annonsering eller ei.