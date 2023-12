The Last of Us' multiplayerspill er kansellert

Vi har knapt hørt noe fra The Last of Multiplayer, The Last of Us Factions, The Last of Us Online eller hva du vil kalle det etter at det ble offisielt avduket i juni 2022. Noen flere konseptbilder ble sluppet helt i begynnelsen av 2023, men det hindret ikke flere svært troverdige rykter om at prosjektet var i trøbbel i å dukke opp og fortsette å vokse. I forrige måned ga en av spillets regissører fansen håp om at prosjektet fortsatt var i live. Det viste seg at han tøyde sannheten en smule.

HQ

Naughty Dog bekrefter at The Last of Us Online er kansellert, og erkjenner at noe av grunnen til dette er tankene Bungie delte etter å ha sett prosjektet og deres planer for dets fremtiden. Jeg sier det siste fordi den offisielle begrunnelsen for å kansellere prosjektet er at:

"Under opptrappingen til full produksjon ble det enorme omfanget av ambisjonene våre tydelige. For å lansere og støtte The Last of Us Online måtte vi bruke alle studioressursene våre på å støtte innhold etter lanseringen i mange år fremover, noe som ville ha stor innvirkning på utviklingen av fremtidige enspillerspill. Så vi hadde to muligheter: enten å bli et rent live service-spillstudio eller å fortsette å fokusere på narrative enspillerspill som har definert Naughty Dogs arv."

I utgangspunktet ønsket ikke kennelen å dedikere de fleste utviklerne til å støtte dette live-service-spillet (spesielt etter at PlayStation Studios reduserte satsingen på live-service-spill), da dette åpenbart ville føre til at de ville slutte å lage de førsteklasses enspillerspillene vi elsker dem for.

Ikke dermed sagt at dette flerspillerprosjektet har vært bortkastet tid, penger og innsats. Jeg har blitt fortalt at produksjonen av dette prosjektet har gjort det mulig for Naughty Dog å gjøre flere forbedringer av motoren sin, produksjonsplanleggingen, komme opp med kule spillmekanikker og mer som vil komme til nytte i de mange enspillerspillene studioet jobber med akkurat nå. Likevel er jeg definitivt skuffet over at vi ikke får se et The Last of Us Factions i en halvåpen verden. Hva med deg?