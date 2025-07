Naughty Dog-sjefen elsker virkelig Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Det er ingen hemmelighet at Clair Obscur: Expedition 33 utvilsomt er et mesterverk av et videospill med en utrolig velskrevet historie som virkelig berører deg på en måte som få andre titler kan matche. Og det er ikke bare vi som mener det, men så godt som hele verdens spillmedier er enige.

Selv gamere ser ut til å være av samme oppfatning og har enstemmig lovprist tittelen, og nå slutter enda en person seg til koret, nemlig en fyr som kan et og annet om å skrive historier som vekker alle slags følelsesmessige stormer - Neil Druckmann. Han er skaperen av The Last of Us (både spillet og TV-serien), og via Instagram skriver han nå dette om den franske perlen :

"Kjørte rulletekster på Claire Obscur: Ekspedisjon 33. Jeg er i ærefrykt. En av de mest rørende, kreative historiene jeg har spilt på lenge."

Og ... vi kan bare si at vi er enige. Har du spilt Clair Obscur: Expedition 33 ennå? Hvis ikke, bør du gjøre det. Spillet er ute nå til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og er også inkludert i Game Pass.