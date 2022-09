Nei, Scalebound ser fortsatt ikke ut til å komme tilbake

HQ

Det har gått fem år siden Microsoft bestemte seg for å kansellere Scalebound, utviklet av PlatinumGames. Først førte dette til hard kritikk mot Xbox-teamet, men regissør Hideki Kamiya beklaget senere for feilene på deres vegne og sa han ønsket å gi spillet en ny sjanse.

Som resultat er det fortsatt folk som drømmer om Scalebound, og da Xbox-sjef Phil Spencer besøkte Tokyo Game Show forrige uke ble han spurt om dette, og Game Watch ønsket å vite om mulighetene for en gjenoppliving av spillet. Spencer svarte (oversatt av VGC): "There's currently nothing to say about Scalebound."

Selv om dette definitivt er et negativt svar for folk som håper på Scalebound, er det verdt å påpeke at det er et mer vagt svar en det Spencer har gitt tidligere til samme spørsmål. Siden Microsoft for tiden prøver å øke sin japanske Xbox-satsing, vil en tittel som Scalebound definitivt hjelpe på den fronten.