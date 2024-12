Neil Druckmann lover et "vilt eventyr" i Intergalactic: The Heretic Prophet

HQ

Neil Druckmann, hjernen bak The Last of Us og Uncharted, er klar til å heve innsatsen med Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dogs femte store tittel. I et nylig innlegg på Blue Sky-kontoen sin, ertet Druckmann med at det kommende sci-fi-eventyret ville bli studioets "villeste" hittil, et prosjekt som ikke ligner noe de har gjort før. Selv om detaljene fortsatt er knappe, er spenningen rundt tittelen til å ta og føle på.

Spillet har en ny hovedperson, Jordan, en dusørjeger som er strandet på en mystisk planet med bånd til en merkelig religion. Druckmann delte sin beundring for Tati Gabrielle, som spiller Jordan, og beskrev henne som en mektig tilstedeværelse, og trakk paralleller til Ashley Johnsons ikoniske rolle som Ellie. Fans venter spent på neste avsløring, spesielt etter at Game Awards-traileren etterlot dem med flere spørsmål enn svar (noe som førte til at mange mislikte den på Youtube).

Med en historie sentrert om tro og overlevelse, lover Intergalactic en oppslukende og kompleks fortelling, samt det dypeste gameplayet som noen gang er sett fra Naughty Dog. Med inspirasjon fra anime-klassikere begir spillet seg ut på et ambisiøst sci-fi-eventyr. Og fans av studioets arbeid kan forvente et spill som utfordrer både forventningene og følelsene deres.

Gleder du deg til å se hva Naughty Dogs neste store eventyr bringer?