Neste uke får vi vårt første titt på Cyberpunk: Edgerunners 2

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Den første avsløringen av Cyberpunk: Edgerunners 2 er ikke langt unna. Vi visste at det andre samarbeidet mellom Studio Trigger og CD Projekt Red ville finne sted en gang under Anime Expo 2026, men nå vet vi den eksakte datoen vi skal møte den nye gjengen, og det kan bli litt tidligere enn du først hadde forventet.

Siden Anime Expo 2026 offisielt starter 2. juli, hadde du kanskje ikke forventet noe relatert til Edgerunners 2 før tidligst neste helg. Men som bekreftet av Cyberpunk: Edgerunners-kontoen på sosiale medier, kan vi forvente å møte den nye karaktergruppen allerede 29. juni.

Det bør ikke overraske noen som har sett den opprinnelige serien at denne nye sesongen vil ha en ny rollebesetning og en ny handling. Vi følger fortsatt karakterer som prøver å bli legender i Night City, men denne historien blir en frittstående serie på 10 episoder, noe som - å dømme etter noen av kommentarene til avsløringen - kan gjøre oss like triste som sesong 1.