Nesten ingen på Steam har Concord på ønskelisten sin

HQ

Tidligere denne uken rapporterte vi at Concord hadde en noe overveldende åpen beta på Steam i helgen, med bare 2 000 spillere på det meste. Og det er ikke som om nyhetene om Sonys helteskytespill opplever en spesielt positiv vending.

Ifølge Inside Gaming rapporteres det at spillet er rangert svært lavt på Steams liste over de mest ønskelistete spillene. Med bare 4 126 ønskelister har det en plass som nummer 793 på Steam Wishlist Leaderboard. Til sammenligning er her fem andre kommende spill og deres respektive antall ønskelister :



Black Myth: Wukong - 564 626



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 217 854



Frostpunk 2 - 134 378



Warhammer 40 000: Space Marine 2 - 107 112



Marvel Rivals - 69 293



Det bør bemerkes at ønskeliste ikke er en indikator på hvor mange som har forhåndsbestilt et spill, men bare hvor mange som "følger" det. Det er imidlertid en ganske god indikator på interessenivået rundt et gitt spill. Med det i bakhodet er det rimelig å si at interessen for Concord er på den lavere siden.