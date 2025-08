Netflix erter One Piece Day med et nytt bilde fra sesong 2 av live-action-showet

HQ

Med tanke på den enorme suksessen som One Piece så da den kom på Netflix i live-action-form, føles det litt skuffende at vi allerede har ventet i to år på en oppfølger, og må vente til 2026 før den faktisk kommer tilbake. Streameren har imidlertid vært ganske aktiv i å erte og vise frem mer av showet i forkant av den andre sesongens ankomst, og nå har det samme skjedd nok en gang.

Et nytt bilde har blitt delt og gir oss en ny titt på Inaki Godoys Monkey D. Luffy, Emily Rudds Nami, Mackenyus Zoro, Jacob Romeros Usopp og Taz Skylars Sanji.

Men det er ikke alt, bildet kom med en liten teaser som fortalte oss å forvente store nyheter og informasjon for One Piece Day, den årlige feiringen som for 2025 vil skje mellom 9. og 10. august. Kanskje kan vi forvente en ny trailer og kanskje til og med (forhåpentligvis) en premieredato for neste serie med episoder, som ble sagt å ha avsluttet produksjonen sent i fjor.