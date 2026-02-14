Netflix fortsetter å gå videre med Under Paris oppfølger ved å sikre regissør for hai-skrekkoppfølging

HQ

Da Under Paris kom på Netflix i 2024, viste det seg å være en ganske stor hit, så mye at streaminggiganten snart ga grønt lys for en oppfølger og begynte arbeidet med å utvide dette skrekkpremisset. Det har gått ganske lang tid med lite informasjon på denne fronten, men endelig ser det ut til at tannhjulene beveger seg ettersom en regissør er signert for prosjektet.

Som per The Hollywood Reporter, regissøren av The Hills Have Eyes, Piranha 3D, Crawl, Horns, og en rekke andre mellomstore skrekkprosjekter, Alexandre Aja, har sluttet seg til prosjektet for å ta over arbeidet med oppfølgeren. Det er en passende signering, ettersom filmen er et franskprodusert prosjekt som er kjent som Sous la Seine i Frankrike, og nå vil denne oppfølgeren, som vi fremdeles ikke vet den offisielle tittelen på, være under kreativ ledelse av en fransk regissør igjen (Under Paris ble regissert av franske Xavier Gens, som ikke kommer tilbake for denne oppfølgeren).

Vi vet ennå ikke mye om premissene for denne oppfølgeren, men det sies at Bérénice Bojo kommer tilbake i hovedrollen som en marinbiolog som må overvinne en mutert hai som har tilpasset seg ferskvann og som nå jakter på innbyggerne i den franske hovedstaden.

Har du sett Under Paris? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse.