Netflix kjøper Cozy Grove-utviklerne

I tillegg til å danne to helt nytt spillstudioer har Netflix også kjøpt tre stykker. Det brukte i alle fall å være tre.

Cozy Grove-, Alphabear-, Road Not Taken- og Triple Town-skaperne i Spry Fox forteller at også de har blitt kjøpt opp av Netflix. De presiserer at dette ikke vil få synlige konsekvenser for spillene som allerede er på markedet siden disse fortsatt vil forbli overalt. I stedet fremheves det at dette oppkjøpet gir dem skikkelig økonomisk sikkerhet slik at Cozy Grove 2 og slik ikke trenger å fokusere like mye på å tjene penger. Vi får se om dette stemmer eller ei en gang i fremtiden.