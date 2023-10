Netflix øker prisene til tross for millioner av nye abonnenter

HQ

I begynnelsen av måneden meldte vi at Netflix hadde planer om å øke prisene, nok en gang. Nå er prisøkningene her, og vi har detaljene om hvor mye et abonnement vil koste deg fremover.

I Storbritannia øker grunntjenesten (med annonser) med 1 pund til 7,99 pund, mens det annonsefrie alternativet øker med 2 pund til totalt 17,99 pund. I USA betaler premium-brukere 3 dollar ekstra, til sammen 22,00 dollar. I Frankrike (som i skrivende stund er det eneste europeiske landet som må betale mer for tjenesten), øker prisen med 2 euro til 19,99 euro i måneden.

Til tross for dette, og til tross for en fersk undersøkelse som hevder at mange brukere ville droppe tjenesten hvis prisene gikk opp igjen, vokser Netflix fortsatt når det gjelder antall abonnenter. BBC melder at strømmetjenesten har fått 8,8 millioner nye abonnenter mellom juli og september i år.

Denne veksten har skjedd under streiken. WGA-streiken er offisielt avsluttet, men SAG-AFTRA-medlemmene krever fortsatt rettferdig lønn, kompensasjon og jobbsikkerhet. Senest ba de om 2 % av strømmeinntektene, noe som avsluttet samtalen mellom fagforeningen og filmselskapene da sistnevnte sa at det var for mye. Til tross for at tallene viser en klar økning i antall abonnenter under prisøkninger. Få det til å gi mening.