Netflix' One Piece-serie viser de første bildene og bekrefter premiere i 2023

Det har gått nøyaktig tre år siden Netflix bekreftet at en live-action One Piece-serie var på trappene og fjorten måneder siden avduket hovedrollene, så fans av franchisen har ventet en stund. Heldigvis ser det ut til at Luffy og mannskapet er klare til å sette seil snart.

Netflix har delt de to første bildene fra det som tilsynelatende bare heter One Piece, og ett av dem bekrefter at serien kommer på strømmetjenesten en gang senere i år. Nå må vi bare vente på den første traileren som viser hvordan Iñaki Godoys Luffy, Taz Skylars Sanji, Emily Rudds Nami, Mackenyus Roronoa Zoro og Jacob Gibsons Usopp ser ut i bevegelse.