Netflix skal visstnok lage en oppfølger til Under Paris

Da den kom for noen måneder siden, Under Paris, til tross for sine problemer, så faktisk et stort publikum strømme til og sjekke ut filmen. Filmen om en blodtørstig hai som patruljerer Seinen rundt Paris ble raskt en massiv sensasjon for streameren, og den dag i dag er den fortsatt den nest største ikke-engelske filmen på plattformen, med 177 millioner timer sett og 102 millioner visninger, noe som plasserer den rett bak Troll (178 millioner timer sett og 103 millioner visninger). Det sier seg selv at Under Paris er en hit, noe som forklarer hvorfor en oppfølger tilsynelatende allerede er under utvikling.

I følge La Tribune (takk, Variety), bemerkes det at filmskaperen Xavier Gens for tiden jobber med manuset til oppfølgeren, og at rollebesetningen, eller i det minste de som overlevde den originale filmen, også vil komme tilbake og gjenta sine roller. Til slutt ble det bemerket at innspillingen er planlagt til september 2025, noe som betyr at vi kan se denne oppfølgeren så snart som i 2026.

Det er ingen detaljer om handlingen ennå, men det er uten tvil noe i denne rapporten, ettersom Netflix liker å kapitalisere på suksess og ofte smir mens jernet er varmt med sine største prosjekter.