Netflix skryter av at Henry Cavill fortsatt er med i The Witcher

Som forventet lot ikke reaksjonene vente på seg da det ble kjent at Henry Cavill erstattes av Liam Hemsworth som Geralt of Rivia i Netflix sin The Witcher-serie. Streamingselskapet har aldri gitt noen offisiell grunn til bytte, men klare indikasjoner tyder på at Cavill ikke likte retningen serien tok i forhold til bøkene. Nå er det i alle fall bekreftet at produsentene og slik vet de mister noe veldig bra og viktig når denne utgaven av Geralt forsvinner.

For som en del av The Witcher sin markedsføring har Netflix begynt å fremheve at Henry Cavill fortsatt er Geralt i tredje sesong. Faktisk er de som ivrige på dette at de bruker lyskastere for å minne alle på det.



En fascinerende strategi når vi bare får se Cavill som Geralt i to episoder til senere denne måneden før Hemsworth overtar på en måte som visstnok gir mening.