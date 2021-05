New World-trailer virker som Valheim i en Fantasy-verden

Du ser på Annonser

For tre måneder siden ga Amazon beskjed om at de hadde bestemt seg for å utsette det påkostede rollespillet sitt, New World, til den 31. august for å fikse en rekke ting alpha-testerne hadde klaget over, så nå er det tid for en liten oppdatering fra prosjektet.

Dette skjer i form av en ny trailer som viser flere av områdene vi skal få utforske og kjempe i, noen av de ulike skapningene som ønsker å skade oss, en rekke av klassene vi kan spille som og mer. Personlig synes jeg det virker som om de prøver å få New World til å se ut som en slags Fantasy-variant av Valheim, og lykkes de med det når den lukkede betaen starter 20. juli vil nok dette kunne få mye mer oppmerksomhet.