New Yorks ordfører Zohran Mamdani kommer ikke til Met-gallaen i "historisk" avbud til Anna Wintour

New Yorks ordfører Zohran Mamdani og hans kone Rama Duwaji bryter en lang tradisjon og kommer ikke til å delta på Met Gala 4. mai, det glamorøse motearrangementet som hvert år arrangeres på Metropolitan Museum of Arts under ledelse av tidligere sjefredaktør i Vogue, Anna Wintour.

Det luksuriøse arrangementet tiltrekker seg noen av de rikeste menneskene i New York og resten av verden, og Mamdani, som ble valgt inn i fjor, har basert valgkampen sin på å øke beskatningen av de aller rikeste, beskytte arbeiderklassen med universell barnepass, gratis bybusser eller minstelønn, og kritisere systemet som gjør at de rike blir rikere og de fattige fattigere, og har sagt at "det ikke burde finnes milliardærer".

En anonym kilde fra New York Posts kjendisblad Page Six sa at "Han kommer ikke. Og det ville være tåpelig hvis han gjorde det ... kan du forestille deg det? Det strider mot alt han tror på."

"Historisk uteblivelse" fra Mamdani til Anna Wintour

Mamdani, den første muslimske borgermesteren i New York City, og med sine 34 år den yngste på over 135 år, vil stille opp for Anna Wintour, fortsatt leder for Met Gala til tross for at hun trakk seg fra Vogue i juni 2025, en av de mest innflytelsesrike personene i moteverdenen, som inspirerte den berømte romanen og deretter filmen Djevelen bærer Prada og ble spilt av Meryl Streep. Oppfølgeren til filmen har premiere 1. mai, samme uke som Met Gala 2026.

Wintour er en kjent støttespiller for Mamdanis demokratiske parti, som har samlet inn penger til Hillary Clinton og Biden, og som har kritisert Trump, og var også forfatteren av Michelle Obamas første magasinforside, noe som gjør Mamdanis beslutning om ikke å delta mer bemerkelsesverdig.

Arrangementet vil være fylt med millionærer som Mamdani ønsker å heve skattene for, men spesielt én av dem går over en rød linje: Amazon-eier Jeff Bezos og hans kone Lauren Sánchez, som er hovedarrangører av 2026-gallaen. Deres tilstedeværelse har ført til at New York-borgerne har protestert kraftigere mot gallaen, med plakater som ber om boikott av Met-gallaen og knytter dem til ICE og utnyttelse av arbeidskraft, med henvisning til at Amazon leverer skytjenester til ICE, ifølge El País. Bezos kjøpte nylig The Washington Post og sa opp en tredjedel av de ansatte, samtidig som han la den redaksjonelle linjen nærmere Trump.

Wintour og Bezos' nære forhold har blitt sterkt kritisert av progressive mennesker i USA som fortsatt støttet Wintour: Vogues forside med Lauren Sánchez Bezos i brudekjole fra juni 2025 var en av de mest kritiserte forsidene i magasinets historie.