Neymar er i ferd med å returnere til sin opprinnelige klubb i Brasil for et seks måneders lån

Ryktene om at Neymar jr. skulle gå til MLS-klubben Chicago Fire har raskt stilnet i løpet av helgen, og i en overraskende vending er det blitt sagt at Neymar vil returnere til sin tidligere klubb Santos. Dette brasilianske laget, som oppdaget Neymar da han bare var 13 år gammel, rykket ned i 2023 for første gang i historien, men kom tilbake til brasiliansk Serie A i år.

Neymar spilte i Santos fra 2009 til 2013, og vant Libertadores i 2011. Deretter startet han en svært suksessfull periode i Barcelona og Paris Saint-Germain ... og en langt mindre suksessfull periode i det saudiske laget Al-Hilal, der han knapt spilte noen kamper på grunn av en kneskade i oktober 2023. Han kom tilbake ett år senere, men en ny skade gjør at han fortsatt ikke har spilt igjen, og han er ikke engang registrert i den saudiske proffligaen.

Det er nesten gitt at Al-Hilal må si farvel til Neymar, og de er på utkikk etter en annen profilert erstatter. Samtidig er Neymars fremtid de neste månedene fortsatt ubekreftet, men forrige helg skrev lokalavisen Diario do Peixe at det pågår samtaler mellom Santos' president og Neymars far om å få spilleren til Santos på lån.

Lønnen til spilleren vil fortsatt delvis bli dekket av Al Hilal, ettersom det vil være snakk om et lån på seks måneder. Noen kilder sier at avtalen er så godt som i boks, så nå er spørsmålet om Neymar får tid til å komme seg og vise seg fra sin beste side i tide... og hva som vil skje om seks måneder etter at lånet er over. Vinner Neymar tid til å bli med Inter Miami neste år og gjenforenes med sine Barça-venner?