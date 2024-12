LA Galaxy utvider sitt herredømme over fotballen i MLS Cup

HQ

Los Angeles Galaxy har forlenget sin dominans over MLS Cup, siste stopp i Major League Soccer. Siden den første utgaven i 1996 har LA Galaxy regjert og vunnet seks titler, mer enn noe annet lag, men siste gang var for ti år siden. De andre lagene med flere trofeer er D.C. United (fire ganger) og Columbus Crew (tre ganger).

Riqui Puig, Galaxys stjerne, spilte ikke da han ble skadet i den forrige kampen, Western Conference-finalen. Puig, som tidligere spilte i FC Barcelona, spilte en halvtime med det fremre korsbåndet revet over og assisterte til vinnermålet, men nå må han holde seg borte fra banen i flere måneder.

LA Galaxy vant 2-1 over New York Red Bulls, som forsøkte å vinne sin første MLS Cup etter å ha nådd finalen to ganger. Joseph Paintsil og Dejan Joveljic scoret vinnermålene i det 9. og 13. minutt, mens New York Red Bulls scoret sitt eneste mål i det 28. minutt.

Kampen ble spilt på Dignity Health Sports Park i Los Angeles foran 26 800 tilskuere, ifølge EFE.

Hva er MLS Cup og hvordan fungerer den?

MLS fungerer på samme måte som NBA. De 29 deltakende lagene er delt inn i to konferanser, øst og vest. Laget med flest poeng i den ordinære sesongen vinner Supporter's Shield, som gir dem adgang til CONCACAF Champions Cup.

Etter den ordinære sesongen spiller de beste lagene i hver konferanse en serie sluttspillkamper for å avgjøre hvem som blir West- og East Champion.

Det var i sluttspillet at supporterfavoritten Inter Miami (laget med Messi, Jordi Alba, Luis Suárez og Sergio Busquets) overraskende ble slått ut.

Fotball blir stadig mer populært i USA, mye takket være de høyprofilerte signeringene til Inter Miami - laget som ble grunnlagt av David Beckham i 2018 - og som neste år skal være vertskap for FIFA Club World Cup og det "ordentlige" verdensmesterskapet i 2026.