Neymar jr. scorer sitt første OL-mål i sin beste kamp siden han kom tilbake for Santos

Da Neymar Jr. kom tilbake til Santos, den brasilianske klubben der han spilte før han dro til Barcelona og Paris, lurte alle på hvor lang tid det ville ta ham å finne tilbake til formen. Han var en av verdens beste spillere, men etter å knapt ha spilt på to år på grunn av skader i en alder av 33 år, er det noen som tviler på at han kommer til å bli helt frisk.

I går kveld var imidlertid noe av magien tilbake, da Santos vant 3-0 borte mot Inter de Limeira, en viktig seier for at laget skulle kvalifisere seg til kvartfinalen i Paulistão-turneringen. Neymar var nøkkelen til seieren, med to målgivende pasninger til Tiquinho Soares og et "olympisk mål", rett fra hjørnet. Det er hans første mål scoret på den måten, en type mål som verken Cristiano eller Messi har klart å score ennå.

Det var hans andre mål for Santos i hans andre periode for Santos, en periode som angivelig bare vil vare i seks måneder, ettersom Neymar har sett for seg en mulig retur til Europa, sannsynligvis Barcelona, eller den nordamerikanske MLS, der han kan bli en del av Messi og Luis Suárez i Inter Miami.