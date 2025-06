Ni-dobbel Grand Slam-vinner i double kritiserer US Opens nye påfunn: "Når vi hører Alcaraz eller andre, er det pinlig"

HQ

Offentliggjøringen av mixed double-turneringen i US Open ble møtt med blandede reaksjoner. Tennisfans gleder seg til å se de beste spillerne i verden bli paret sammen nærmest som fan casts (som for eksempel Alcaraz og Raducanu). Ekte spillere fra double- eller mixed double-kategoriene føler imidlertid at organisasjonen har devaluert formatet (kampene blir kortere, med fire kamper og ingen ad-scoring), ettersom de bare fokuserer på showet.

Den russiske spilleren Kristina Mladenovic, vinner av ni Grand Slams i double, inkludert tre i mixed double, og tidligere WTA-verdensmester i double, sa til Eurosport at det er en "briljant idé" med tanke på forretningsstrategi, ettersom det garanterer US Open bedre billettsalg og bedre TV-rettigheter.

"Men fra et sportslig synspunkt er det problematisk fordi det berører essensen av tennis. En Grand Slam er en konkurranse som er gjennomsyret av historie, både i single og double. Og nå blir plutselig doublen en superoppvisning uten at noen eller noe har noe å si. Det er ikke noe problem å arrangere et slikt arrangement, men fremfor alt, ikke kall det en Grand Slam!".

Denne "miniturneringen" i mixed double, som bare varer i to dager, finner sted i "US Open Fan Week", før den offisielle konkurransen begynner, men samtidig med singlekvalifiseringen. Det betyr at Mladenovic ikke vil kunne spille begge deler på grunn av overlapping.

Hun er naturlig nok ikke fornøyd med situasjonen. "Når vi hører Alcaraz eller andre si at de skal ha det gøy mens de forbereder seg til US Open, er det pinlig. En Grand Slam er verken forberedelse eller moro...", klaget hun på TennisActu. Turneringen, som først ble kunngjort i februar, ble også kunngjort uten konsultasjon fra spillerne, og US Open har gjort lite for å svare på kontroversen, i håp om at ikke nok folk vil legge merke til det.