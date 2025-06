US Open offentliggjør stjernespekket startliste for den kontroversielle mixed double-turneringen

HQ

US Open har offentliggjort påmeldingslisten for mixed double. Noen av de beste tennisspillerne i verden, både menn og kvinner, vil bli paret sammen i denne pseudo-utstillingsturneringen, som skal spilles i kvalifiseringsuken før hovedturneringen US Open begynner (19.-20. august). Dette formatet har vært svært kontroversielt blant mixed double-spillere, ettersom kategorien mistet sin status, med kortere kamper og tilstedeværelsen av profesjonelle tennisspillere i stedet for vanlige mixed double-spillere.

På den måten vil US Open Mixed Doubles Championship ha et stjernespekket lag, inkludert par som noen ganger føles som fan-cast (som Emma Raducanu og Carlos Alcaraz, etter sladder om et romantisk forhold), og utelater mange ekte spillere fra denne kategorien.

Det må imidlertid sies at denne listen over 16 lag ikke er endelig: påmeldingsvinduet stenger 28. juli, og på det tidspunktet vil de åtte beste lagene med den beste kombinerte singelrangeringen på det tidspunktet offisielt være i trekningen via direkte aksept, og de resterende åtte plassene vil bli bestemt av wild card.

For øyeblikket er ni av de ti beste på herre- og kvinnerangeringene med i lagene. Disse er :



Emma Navarro og Jannik Sinner



Zheng Qinwen og Jack Draper



Jessica Pegula og Tommy Paul



Jasmine Paolini og Lorenzo Musetti



Elena Rybakina og Taylor Fritz



Mirra Andreeva og Daniil Medvedev



Madison Keys og Frances Tiafoe



Aryna Sabalenka og Grigor Dimitrov



Iga Swiatek og Casper Ruud



Paula Badosa og Stefanos Tsitsipas



Emma Raducanu og Carlos Alcaraz



Belinda Bencic og Alexander Zverev



Olga Danilovic og Novak Djokovic



Taylor Townsend og Ben Shelton



Sara Errani og Andrea Vavassori



Naomi Osaka og Nick Kyrgios



Best av tre sett, med bare fire partier

Kampene blir imidlertid svært korte: best av tre sett, med bare fire game i hvert sett, ingen ad score, tiebreak ved fire-all og en 10-poengs match tiebreak i tilfelle et tredje sett. Finalen, med 1 million dollar i premiepenger til laget, vil bestå på best av tre sett med seks games, men fortsatt ingen fordel, og alle skal spilles til US Open Fan Week, slik at flere singelstartere kan delta.

Dette ble svært negativt mottatt av double- og mixed-doublespillere, som ikke bare har blitt degradert utenfor den virkelige turneringen, og mange har måttet gi plassene sine til tennisstjerner (fjorårets mixed double-vinnere Sara Errani og Andrea Vavassori er på den opprinnelige listen, men kan få problemer med å bli med på grunn av sin lave singelrangering).

US Open sier i sin offisielle uttalelse at målet er "å skape større bevissthet rundt denne sagnomsuste turneringen", mens US Open-direktør Stacey Allaster snakker om "å gjøre spillet mer tilgjengelig og underholdende for fansen, og at TV-partnerne er helt med på laget".