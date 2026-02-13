Nicolas Cages Spider-Noir kommer på Prime Video i slutten av mai

HQ

Vi har blitt velsignet med informasjon relatert til Spider-Noir fra og med denne uken, da de første bildene til serien ankom for noen dager siden, og ble deretter snart fulgt av massevis av ekstra informasjon som kom fra et intervju. Nå kan vi gå et siste skritt videre ved å sette søkelyset på teaser-traileren for serien.

I den får vi se Nicolas Cage vende tilbake som Ben Reilly /Spider-Noir, en helt som han ennå ikke har spilt i et live-action-format, selv om han har erfaring med å gi stemme til web-slyngen i Spider-Man: Into the Spider-Verse. Traileren skildrer Reillys kamp med å bli en Spider-person, hvordan skjelvingene og ristingene gjorde ham urolig etter å ha blitt bitt av en edderkopp, og deretter hvordan evnene hans utviklet seg og ga ham sjansen til å begynne å bekjempe kriminalitet, alt i en tidsriktig verden.

Spider-Noir kommer i både svart-hvitt og True-Hue Full Colour-format, og i tillegg til denne traileren fikk vi også vite at serien vil debutere på Prime Video så snart som 27. mai. Sjekk ut traileren nedenfor.

