Ninja Turtles overraskende godt gjenskapt i Elden Ring

Som vi håpet på viste Elden Ring seg å være et mesterverk som har fått strålende anmeldelser rundt om i verden. En av de kule tingene det har å tilby er et kraftig sett med verktøy for å lage karakterer, og hvis du gir det til spillere... har resultatene en tendens til å bli spektakulære!

Vi har allerede sett folk skape forskjellige kjendiser med imponerende likhet, men nå har dette blitt tatt et steg videre. På Reddit (se her og her) har folk nå laget Teenage Mutant Ninja Turtles i spillet. Og resultatet er så bra at vi faktisk har sett dårligere offisielle versjoner gjennom årene...

Har du laget noe kult i Elden Ring? Del gjerne et bilde av din karakter i kommentarfeltet.

Takk, Screenrant