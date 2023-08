Ninja Turtles-innhold til Street Fighter 6 er så dyrt at spillerne lager sine egne kostymer

HQ

I går ankom Ninja Turtles-innhold til Street Fighter 6, noe vi fortalte deg mer om i en tidligere sak. Det som ikke ble avslørt da, var at innholdet ikke akkurat er billig, faktisk vil det koste deg litt over 50 dollar hvis du vil ha alt som denne DLC-en tilbyr. Bare et enkelt kostyme til en av de pizza-elskende skilpaddene koster for eksempel femten dollar stykket.

Disse kostymene kan ikke brukes i spillet, det er bare et utseende til spillets Battle Hub. Prisene har selvsagt skapt en del reaksjoner på nettet, og dette oppsummerer det hele ganske godt: "Jeg vil mye heller kjøpe fire kjæledyrskilpadder og tonnevis med pizza for den summen."

Så den kreative løsningen er selvsagt å lage sitt eget kostyme i spillet, og selv om resultatet kanskje ikke blir like bra - er det i hvert fall mye billigere. Spesielt når alt Turtles-innholdet koster mer enn selve spillet. Så dette er selvfølgelig det spillerne allerede har begynt å gjøre, og nedenfor er bilder av de fine kreasjonene, og du kan knapt se noen forskjell.