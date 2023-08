Teenage Mutant Ninja Turtles og den nye A.K.I. blir med i Street Fighter 6

HQ

Project L, Tekken 8 og Mortal Kombat 1 hadde alle spennende kunngjøringer og trailere til oss på EVO, så det er ingen overraskelse at det store, allerede lanserte kampspillet fra Capcom også hadde noen.

Den første traileren nedenfor avslører at Teenage Mutant Ninja Turtles blir en del av Street Fighter 6 den 8. august. Det er imidlertid ikke helt det du kanskje hadde drømt om, for dette bare er et samarbeid som gjør det mulig å få vår egen karakter til å se ut som en av skilpaddene, bruke TMNT-inspirert utstyr, bruke spesielle emotes, ha nye titler og noen andre småting.

Capcom vet at folk forventet større ting enn det på kampturneringen, så de har også gitt oss en trailer som annonserer at en ny figur kalt A.K.I vil bli en del av Street Fighter 6 sin karakterliste "i høst". Vi får bare se en filmsekvens, så det er vanskelig å si hvordan hun vil slåss, men det er ingen tvil om at de lange neglene vil komme godt med.

HQ