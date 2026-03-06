Nintendo Direct annonsert med siste trailer for The Super Mario Galaxy Movie

HQ

The Super Mario Galaxy Movie Filmen slippes om litt under en måned, 1. april, og til tross for at vi allerede har sett flere trailere, har Nintendo, Universal og Illumination fortsatt en siste trailer å vise oss, som vil bli sluppet i en spesiell Nintendo Direct på mandag 9. mars.

Presentasjonen (som vil være kort, bare en kort introduksjon og traileren) vil finne sted klokken 22:00 CET, 21:00 GMT på mandag.

Som vanlig advarer Nintendo om at det ikke vil være noen spillannonseringer i presentasjonen, som finner sted rett før 10. mars, eller Mario Day. På tirsdag, 'Mar10 Day', vil tre spill bli utgitt for Nintendo Switch Online. Vil det være andre overraskelser? Med Pokémon Winds and Waves som slippes i 2027, kan dette være et fint år for det neste 3D Mario-eventyret...

Sammen med kunngjøringen av presentasjonen ble hovedplakaten til filmen vist i dag, med mange karakterer inkludert en overraskelsesskurk, Wart fra Super Mario Bros. 2. Er du spent på The Super Mario Galaxy Movie?