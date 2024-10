Nintendo er tvunget til å begrense salget av noen av suvenirene fra Nintendo Museum, og selger nå videre på nett

HQ

Nintendo Museum åpnet dørene for publikum denne uken, etter at pressen fikk eksklusivt besøk i slutten av september. Det som festet seg mest blant Nintendo-fansen etter de tidlige forhåndsvisningene, var det eksklusive utvalget av merchandising: produkter som kun selges på museet i Kyoto, og som sannsynligvis ikke vil bli solgt noe annet sted.

Noen av de mest ettertraktede varene inkluderer komisk store puter formet som Nintendo 64 eller Wii-kontrollene. Den offisielle prisen for disse putene er 11 000 yen, noe som tilsvarer 56,84 GBP / 68,12 EUR, men som VGC har oppdaget, prøver noen forhandlere å selge disse putene for over 164 GBP / 195 EUR på bruktmarkedet Mercari.

Andre av de mest etterspurte gjenstandene er penner og nøkkelringer formet som andre Nintendo-konsoller, inkludert Game Boy Advance, GameCube, Wii U, eller til og med menyen til museets restaurant.

Som et resultat av dette har Nintendo kunngjort at visse gjenstander vil begrense antallet som kan selges til hver kunde.

Hver kunde kan kun kjøpe én av de fire typene puter (Famicom, SNES, Nintendo 64 og Wii), og kun én per person av spillnøkkelringsamlingen eller Hanafuda-kortstokken.

Det er uheldig at Nintendo må ta disse grepene. Forhåpentligvis vil denne begrensningen forsvinne etter hvert som museets nyhet legger seg, men eksklusiviteten og knappheten på disse gjenstandene, som ikke selges offisielt på nettet, samt den ivrige utålmodigheten til Nintendo-fans, kan gjøre disse gjenstandene hete i årene som kommer.