Nintendo gjorde 24 Switch-titler til millionselgere i fjor

I dag kjenner vi endelig Nintendos resultater for fjerde kvartal i regnskapsåret 2025 og balansen ved utgangen av året. En balanse tydeligvis preget av stagnasjonen i salget av den nåværende Nintendo Switch, men som likevel gjenspeiler en stor vekst i programvaresalget, i resultatene for hele året.

Spesifikt kan Nintendo skryte av at 24 titler fra katalogen har solgt over en million eksemplarer, og at 15 av dem faktisk er førstepartsspill eksklusivt for Nintendo Switch.

Super Mario Party Jamboree, vinneren av regnskapsåret

Bestselgeren i FY2025 var Super Mario Party Jamboree, med 7,48 millioner leverte eksemplarer per 31. mars 2025. Jamboree var det raskestselgende Mario Party-spillet i historien (medregnet de første 24 ukene i salg), og utsiktene er ganske positive med den forestående Switch 2 Edition-oppdateringen.

For å få en idé om hva selskapet forventer med Jamboree i fremtiden, har Super Mario Party (2018) solgt over 20 millioner enheter til dags dato, og Super Mario Party Superstars (2021) ligger på over 13,6 millioner eksemplarer.

Mens resten av Nintendos liste over millionselgere ikke er komplett, er dette tallene (per pressetid) for elleve av dem når det gjelder solgte enheter til sluttbrukere.