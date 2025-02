Super Mario Party Jamboree var den sterkeste Switch-utgivelsen i 2024

HQ

Som vi nevnte tidligere i morges, har Nintendo delt sin økonomiske resultatrapport for 4. kvartal 2025, og takket være det har vi vært i stand til å oppdatere Switch-maskinvaretallet, som vi nå vet har nådd 150 millioner konsoller i hele livssyklusen. Men det er fortsatt mer interessante data å hente fra rapporten, spesielt når det gjelder programvare.

For eksempel, det som har vært Nintendos bestselgende førstepartsspill dette (regnskaps)året, og det er en "nykommer", praktisk talt. Super Mario Party Jamboree Spillet, som ble utgitt 17. oktober, har allerede overgått 6,17 millioner solgte eksemplarer på verdensbasis, per 31. desember i fjor. Dette gjør det "de facto" til det bestselgende Nintendo-spillet i 2024, og overgår titaner som Animal Crossing, Mario Kart 8 Deluxe eller andre nykommere som Mario & Luigi: Brothership (1,84 millioner) eller The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (3,91 millioner) i samme periode.

Sammenlignet med tidligere titler i serien på Switch er Jamboree faktisk det raskestselgende Mario Party noensinne. Det har solgt langt bedre enn Super Mario Party (2018) og Mario Party Superstars (2021) i løpet av de første 11 ukene.

Forhåpentligvis vil vi med et slikt trykk få en ny del eller en oppdatert versjon av Jamboree på den allerede annonserte Nintendo Switch 2, så forvent mer suksess fra Nintendo i fremtiden med sin "partyserie".