Nintendo hever ansattes lønn i Japan med opptil 10%

Forrige måned måtte vi rapportere den triste nyheten om at Microsoft har gjort massive oppsigelser blant sine rekker. Når det gjelder selskapet som eier Xbox, har mer enn 10.000 ansatte forlatt selskapet, noen av dem fra videospilldivisjonen og studioene 343 Industries, Bethesda eller Xbox.

Men noen ganger overrasker selskaper oss til det bedre ved å ta beslutninger som er veldig til fordel for sine arbeidere, for eksempel den siste tatt av Nintendo med sine ansatte i Japan. Nintendo har økt lønnen til sine arbeidere med opptil 10%, ifølge en Reuters-rapport. En gest som følger retningslinjene til den japanske statsministeren Fumio Kishida, der han ber innenlandske selskaper om å øke arbeidernes lønn for å dempe landets inflasjon.

I finansrapporten som ble utgitt i går, fortalte Nintendo-president Shuntaro Furukawa aksjonærene at økningen tjener til å "sikre vår langsiktige vekst og arbeidsstyrke".

Imidlertid skjuler denne gesten også en hard virkelighet for forbrukere som allerede begynner å bli oppfattet: Nintendo Switch-titler kommer til å lide en økning i utsalgsprisen på minst 10 euro, som vi allerede ser i noen digitale forhandlere med The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, som har kostet € 69.99 euro sammenlignet med € 59.99 for noen dager siden. Alt dette vil trolig bli bekreftet i kveldens Nintendo Direct.