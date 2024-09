Nintendo og The Pokémon Company jobber for å saksøke Palworld i USA også, ifølge en ekspert

HQ

Nintendo og The Pokémon Company gikk nylig til søksmål mot Pocketpair, det japanske indie-studioet som skapte Palworld, på grunn av brudd på patentrettigheter, og blokkerte PS5-lanseringen av spillet i Japan.

I motsetning til hva mange tror, saksøker ikke Nintendo og The Pokémon Company Pocketpair på grunn av brudd på opphavsretten, til tross for at skapningene med navnet "Pals" ligner veldig på Pokémon-skapninger, men er akkurat forskjellige nok til å unngå plagiat, i hvert fall juridisk sett.

Nintendos og Pokémon Companys juridiske team tok seg tid til å forberede en sak som er mye vanskeligere for Pocketpair å imøtegå: brudd på patenter knyttet til spillmekanikk, spesielt knyttet til handlingene med å kaste "baller" for å fange monstre, kaste nevnte baller for å starte kamper eller ri på skapninger.

Disse patentene ble opprinnelig fylt ut av Nintendo og The Pokémon Company i fellesskap i 2021 for det åpne Pokémon Legends-spillet: Arceus, som inneholdt en "open world action Pokémon"-opplevelse før Palworld gjorde det i 2024.

Men ifølge en japansk patentadvokat Kiyoshi Kurihara avhørt i Yahoo Japan (via Automaton), kan denne strategien som kan fungere i Japan, ikke være nok i USA, der "abstrakte ideer" basert på programvare som disse spillmekanikkene vanligvis blir avvist.

"Man kan si at (granskningen av programvarerelaterte oppfinnelser) generelt er strengere i USA enn i Japan", sier advokaten. Kurihara fant imidlertid ut at noen av disse patentsøknadene i USA er innlevert for en prioritert gjennomgangsprosess, noe som kan bety at Nintendo og The Pokémon Company prøver å saksøke Pocketpair i USA også.