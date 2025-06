Nintendo Switch 2 hadde en rekordstor lansering i USA også

HQ

Når du sender ut hele 3,5 millioner enheter på tre dager, er det nesten garantert at du slår noen rekorder underveis. Vi så at dette var tilfelle i Japan og Spania, og det var også tilfelle i USA.

I henhold til Circana-data (takk, VGC) ble Switch 2 solgt i hele 1,1 millioner eksemplarer i USA i løpet av den første uken den var i salg, noe som er nok til å slå den tidligere rekorden som PlayStation 4 satte.

Dataene viser til og med at 80 % av kjøperne også kjøpte en versjon av konsollen med Mario Kart World inkludert, noe som betyr at den nyeste kartraceren er nesten en millionselger bare i USA.

Ellers var de to største tilleggsspillene på plattformen Cyberpunk 2077 og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom's Switch 2 Edition, uten at eksakte tall for solgte eksemplarer ble nevnt.

Nintendo har ikke kommet med noen salgsoppdatering etter at tallet 3,5 millioner ble lansert, men med tanke på at vi vet at USA og Japan står for over to millioner solgte enheter (over en varierende tidsperiode), er det høyst sannsynlig at tallet 3,5 millioner er langt utdatert på dette tidspunktet.