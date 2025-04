Nintendo Switch Online + Expansion Pack gir gratis oppgraderingspakker for "utvalgte" Switch 1-spill

HQ

Nintendo har kunngjort Nintendo Switch 2-versjoner for noen av de originale Switch-spillene: Metroid Prime 4, Pokémon Legends: Z-A, Kirby and the Forgotten Land, Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og The Legend of Zelda: Breath of the Wild er de eneste titlene som er bekreftet så langt.

Det ser ut til at disse versjonene, i tillegg til bedre grafikk og ytelse, også vil inneholde andre forbedringer, som "Mouse controls" i Metroid Prime 4, nye nivåer i Kirby eller minispill i Mario Party. Men spørsmålet de fleste stiller seg er... hvor mye vil de koste?

Det vet vi ikke ennå, men vi kan anta at det ikke blir billig, med tanke på hvor dyre spill er. Men hvis du abonnerer på Nintendo Switch Online + Expansion Pack vil du få noen av dem gratis.

Og vi presiserer, noen av dem.

"Utvalgte oppgraderingspakker" vil være gratis

På Nintendos nettsted leser vi at" Nintendo Switch Online + Expansion Pack-medlemmer som spiller på Nintendo Switch 2 snart vil få tilgang til oppgraderingspakker for både Legend of Zelda: Breath of the Wild og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-spillene, slik at de kan glede seg over Nintendo Switch 2-utgavene av disse spillene uten ekstra kostnad."

Nettsiden har et bilde som også viser Kirby, Metroid og Mario Party, men teksten spesifiserer kun Zelda-spillene. Dessuten sier de "Utvalgte oppgraderingspakker uten ekstra kostnad", så vi kan anta at de bare refererer til Zelda-spillene, hvis oppgraderinger ikke er så omfattende: bedre grafikk og kompatibilitet med de nye "Zelda Notes" på appen. Kirby eller Mario Party, som faktisk legger til nytt spillinnhold, er kanskje ikke inkludert i Switch Online + Expansion Pack-abonnementet.

Den gode nyheten er at - så vidt vi vet - ingen prisøkninger er kunngjort for Switch Online + Expansion Pack, som vil være det samme abonnementet fra den originale Switch, og vil legge til noen GameCube-spill, bare på Switch 2.