Nintendo vil bryte sin eneste regel på Nintendo Switch 2: Pokopia vil bli utgitt som Game Key Card

HQ

Det har vært en veldig merkelig uke i Nintendos fan-kommunikasjon. På den ene siden ser vi alle frem til morgendagens lansering av The Super Mario Galaxy Movie-traileren under en spesiell Nintendo Direct, og på den andre siden det som skjedde for en time siden med kunngjøringen av utgivelsesdatoen for Pokopia, Pokémon-livssimulatoren som er utviklet av Creatures Inc. og Game Freak sammen med Koei Tecmo.

Den eneste offisielle informasjonen som er utgitt er at Pokopia kommer 5. mars 2026. Det er ingen trailer foreløpig, selv om Serebii bekrefter at det kommer 13. november (torsdag) kl. 14:00 UTC/15:00 CET. Det Nintendo heller ikke har bekreftet i kunngjøringen, selv om de har bekreftet gjennom offisielle bilder og en video, er at Pokopia vil komme i fysisk format med en premiumpris (8980 yen, samme pris som Mario Kart World) og i Game Key Card-format.

Det stemmer, Nintendo har bestemt seg for å bryte den eneste regelen de har holdt på Nintendo Switch 2 frem til nå, som var at selskapets utgivelser alltid skulle komme komplett på den fysiske kassetten. De har til og med opprettholdt dette med den nylige Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, utviklet av Koei Tecmo, men utgitt av Nintendo. Pokopia er det motsatte: utviklet av Nintendos datterselskaper, men utgitt av Koei Tecmo. Og som det fremgår av skjermbildene av utgivelsen, vil nøkkelkortet bare gi tilgang til installasjonen av omtrent 10 GB spillfiler.

Kunngjøringen har utløst harme fra selv de mest ivrige tilhengerne av merkevaren og Pokémon, og det er alltid en ubehagelig presedens for Nintendo å omfavne fremtidige utgivelser av sine egne, eller i det minste de som de er involvert i, som Game Key-kort. Noe som heller ikke vil gjøre det japanske publikummet veldig fornøyd, der det fysiske spillsegmentet fortsetter å ta førsteplassen i distribusjonen.

Hva tror du, vil Pokopia være et isolert tilfelle innen Nintendos utgivelser, eller er det bare det første steget i en ny markedsstrategi?