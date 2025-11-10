Nintendo vil kringkaste en spesiell Direct med fokus på The Super Mario Galaxy Movie denne onsdagen

HQ

Som vi alle vet, vil oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie være The Super Mario Galaxy Movie, og den kommer neste 3. april 2026. I den siste Nintendo Direct avslørte Shigeru Miyamoto tittelen på filmen, og nå ser det ut til at vi får mange flere detaljer denne uken.

Nintendo har nettopp bekreftet på sosiale medier at en Nintendo Direct vil bli sendt neste onsdag 12. november kl. 14:00 GMT/15:00 CET, hvor den offisielle traileren for filmen vil bli avduket (og hvor vi håper den nylige lekkasjen om Yoshis opptreden vil bli bekreftet en gang for alle).

Vi har ingen ytterligere detaljer om varigheten av dette digitale arrangementet, men selskapet har allerede informert om at det ikke vil bli gitt noen spilloppdateringer, noe som betyr ingen 3D Mario-avsløring (noe vi håper å se i løpet av de kommende månedene, i forbindelse med Super Mario Bros. 40-årsjubileum). Du kan følge livestrømmen fra denne lenken til den offisielle YouTube-kanalen, men ikke bekymre deg hvis du ikke kan komme deg online, for vi gir deg informasjonen når den skjer på Gamereactor.

Gleder du deg til den første traileren for The Super Mario Galaxy Movie?