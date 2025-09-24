nyheter
Nioh 3
Nioh 3 bekreftet å bli utgitt 6. februar 2026
Utgivelsesdatoen lekket tidligere, men nå har vi offisiell bekreftelse fra Koei Tecmo og Team Ninja sammen med en trailer.
Nioh 3s utgivelsesdato er bekreftet som 6. februar 2026. Mens vi rapporterte om en lekkasje for utgivelsesdatoen tidligere i dag, har vi nå den offisielle bekreftelsen i henhold til kveldens PlayStation State of Play.
Vi har også fått en ny trailer som graver inn i historien til Nioh 3. Ved å kombinere en historisk innflytelse fra Sengoku-perioden og fantastiske elementer, vil vi kjempe mot alle slags fiender i Nioh 3 når det lanseres i begynnelsen av neste år.
Ta en titt på traileren nedenfor, og hold utkikk etter mer Nioh 3 når vi nå teller ned månedene før lansering.
