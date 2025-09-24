Nioh 3 bekreftet å bli utgitt 6. februar 2026

HQ

Nioh 3s utgivelsesdato er bekreftet som 6. februar 2026. Mens vi rapporterte om en lekkasje for utgivelsesdatoen tidligere i dag, har vi nå den offisielle bekreftelsen i henhold til kveldens PlayStation State of Play.

Vi har også fått en ny trailer som graver inn i historien til Nioh 3. Ved å kombinere en historisk innflytelse fra Sengoku-perioden og fantastiske elementer, vil vi kjempe mot alle slags fiender i Nioh 3 når det lanseres i begynnelsen av neste år.

Ta en titt på traileren nedenfor, og hold utkikk etter mer Nioh 3 når vi nå teller ned månedene før lansering.