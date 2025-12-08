Nioh 3 Forhåndsvisning av praktisk spilling: En Nioh-dødsopplevelse

HQ

Selv om jeg ikke kan påstå at jeg er en fan av Nioh-serien, og jeg har heller aldri spilt et av de andre spillene i serien, likte jeg Team Ninjas Rise of the Ronin mer enn de fleste. Jeg likte den åpne verdenen, selv om den manglet litt sammenlignet med noen av sjangerens beste. Jeg likte historien, karakterene og hengivenheten til japansk historie, selv om det gikk litt fort i svingene med noen hendelser for spillets skyld. Det var en viss sjarm over det, et element som er vanskelig å beskrive, men som gjorde spillet vanskelig å legge fra seg.

Når du vet at Nioh 3 ble utviklet sammen med Rise of the Ronin, er det ikke overraskende at begge spillene deler denne uhåndgripelige faktoren som gjør dem så vanskelige å legge fra seg. I en tett kjeller på et nydelig hotell i Paris kjempet jeg helt til siste minutt for å få mest mulig ut av Nioh 3. Selv om det var noen elementer som ikke imponerte, som vi kommer inn på senere, var den generelle følelsen jeg tok med meg fra tiden min med spillet at det virkelig holder deg hektet, til tross for en vanskelighetsgrad som hvis den var implementert i andre spill, lett kunne få deg til å slutte i raseri.

Hvis du ennå ikke har satt deg inn i det, tar Nioh 3 oss med på reisen til Tokugawa Takechiyo, barnebarnet (eller datteren, avhengig av hvordan du ser ut) til Tokugawa Ieyasu når de stiger opp til rollen som shogun. Du møter historiske skikkelser og møter ulike og demoniske yokai gjennom hele spillet, ledsaget av skytsånder du kan bruke til å utløse ødeleggende krefter. Bortsett fra hovedpersonendringen, høres dette sannsynligvis mye ut som tidligere Nioh-opplevelser, men Team Ninja endrer ting litt andre steder.

Den største endringen kommer fra de nye stillingene. Å bytte mellom samurai- og ninja-stilling gir deg ikke bare et nytt utseende, men kommer også med vidt forskjellige spillalternativer. Samurai er en tung hitter, designet for å jobbe med spillets pareringssystem for å møte fiender direkte, mens ninja piler rundt fiender, unnviker for ekstra i-frames og får inn raske treff før du kommer deg ut av fare. Du kan stort sett stole på én holdning i den tiden du tilbringer i Nioh 3, men visse sjefer krever at du bytter holdning for å blokkere noen av angrepene deres, noe som betyr at det sannsynligvis er best å balansere en blanding av begge. Til å begynne med syntes jeg ninjaen var litt vanskelig å bruke, men på slutten av tiden var det min måte å spille på, med en jevn blanding av samurai som ble brukt når jeg sto overfor noen sjefer som egentlig ikke kunne unngås. Det kan ta et par timer å virkelig få tak i systemet, da det er litt overbelastning, men når du først har fått det ned, skinner gameplayet.

Nioh 3s andre store salgsargument når det gjelder gameplay er inkluderingen av åpne felt. Angivelig består kartet av utforskbare soner som finner sted i forskjellige epoker av japansk historie. Jeg sier angivelig fordi vi egentlig bare fikk se én sone, og den føltes ikke åpen eller utforskbar på den måten du kanskje hadde håpet. Det er forskjellige stier som fører til noen sidemål og plyndring, ja, men ellers er det ganske klart hva du må gjøre for å komme deg videre, og det er bare én måte å gjøre det på. Fra det jeg har sett så langt, kan jeg ikke egentlig kalle det åpent, noe som kan være musikk i ørene til noen Nioh-fans, men juryen er fortsatt ute da jeg ennå ikke har sett hele spillet. Det er ikke feil å gå for en mer lineær tilnærming, men jeg fikk ikke følelsen av at jeg kunne utforske skikkelig når jeg spilte, noe som ikke fikk meg til å tenke på åpne marker.

Kjøttet av Nioh 3, det vil si kampen, er like vanskelig og så slagkraftig som du forventer. Det nevnte stillingsbyttet kan virkelig hjelpe deg med å forstå den rytmiske flyten i en sverdkamp, og når sverdet ditt synger til melodien til motstanderen din, vil du føle deg som en kriger som passer til historien. Noen fiender er mye mer irriterende enn andre, men slik er det bare i sjelelignende spill. Jeg vil si at vi tilsynelatende var overlevd for vår tid i Nioh 3, og selv da viste sjefer seg fortsatt å være en stor utfordring. Team Ninja har justert opp vanskelighetsgraden her, og i motsetning til i Rise of the Ronin kan du ikke stole på AI-allierte for å holde presset fra deg mens du helbreder. Siden jeg ikke vet når visse sjefer dukker opp i spillet, kan jeg ikke si om fiendene jeg møtte var urettferdige eller ikke, men du kan forvente en god del død, selv om du er en erfaren Nioh-veteran.

Dessverre ser det ut til at noen av mine store problemer med Rise of the Ronin forblir i Nioh 3. I stor grad vil jeg samle disse problemene i en stor klage om overbelastning. Det er så mange systemer i Nioh 3 at det rett og slett var umulig å forstå alt i løpet av de timene jeg hadde med det. Åndekrefter, åndeinnkallelser, ferdigheter, rustning, våpen, statistikk, karakteroppbygginger, utseende, de har alle betydning på inkrementelle måter som til sammen gir deg en tøffere eller enklere tid med spillet, og derfor håper jeg at det i den endelige utgivelsen er nok ombordstigning til å forhindre at du føler at du ikke spiller riktig hvis du ikke bruker fire timer på å lese menyer.

Den andre store synden i Nioh 3s overbelastning er i byttet. Meningsløst søppel i forskjellige farger kastes din vei hver gang du beseirer en gruppe fiender, og det meste er verre enn det du allerede har på deg. Det er et mareritt å sortere, og det gjør at gjenstander og våpen føles meningsløse, noe som er synd med tanke på at våpenutvalget er veldig solid. Desto mer frustrerende blir det når du knapt nok plukker opp noen helbredende gjenstander fra fiender, fordi du må gå gjennom nok en bunke med elendige støvler for å finne ut at du ikke har fått noe spennende fra nok en plyndringsbunke.

Bortsett fra disse bekymringene, vil jeg si at Nioh 3 føles som et sterkt actionspill. Hvis du tåler å bli overlesset med informasjon og gjenstander, vil du ha det gøy med de nye holdningsbaserte kampene og de detaljerte nivåene. Vanskelighetsgraden har blitt justert opp for diehards, og selv om det kan høres ut som om det vil avskrekke noen spillere, føltes hver død som en leksjon i Nioh 3, og jeg vil ikke glemme dem så snart.